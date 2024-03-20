В Краснодаре на улице Новороссийской откроют школу на 1550 мест. На участке уже проводятся подготовительные работы, роют котлован для обустройства фундамента.
«В здании разместят учебный блок для начальной и средней школы, кабинет кулинарии, игровые комнаты для продленки, классы по обработке древесины, металла и тканей. Также появится лаборатория 3D-моделирования».
Уточняется, что в новой школе оборудуют музей, столовую, медицинский блок, несколько спортивных залов и актовый зал. Во дворе появится поле для мини-футбола, участок для прыжков в длину, круговая беговая дорожка на 200 метров, уличные тренажеры и площадка для волейбола и баскетбола. Рядом со школой также построят парковку на 73 машины.
Кроме того, здание будет оборудовано для передвижения маломобильных граждан. Планируется, что строительство школы завершат в 2026 году.