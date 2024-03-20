В Краснодаре на улице Новороссийской откроют школу на 1550 мест

Уточняется, что в новой школе оборудуют музей, столовую, медицинский блок, несколько спортивных залов и актовый зал. Во дворе появится поле для мини-футбола, участок для прыжков в длину, круговая беговая дорожка на 200 метров, уличные тренажеры и площадка для волейбола и баскетбола. Рядом со школой также построят парковку на 73 машины.