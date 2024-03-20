Кузбасские врачи удалили 7-килограммовую опухоль с головы пенсионерки

Врачи-онкологи Кузбасского онкодиспансера прооперировали женщину с огромной доброкачественной опухолью головы. У 70-летней пациентки удалили 7 кг новообразования размером 20*35 см.
По словам женщины, она родилась с тёмным выпуклым пятном на волосистой части головы. С годами пятно переродилось в гигантскую опухоль и только увеличивалась. Жительница региона не обращалась к врачам, потому что боялась операции, однако последнее время опухоль начала сильно тянуть голову — жить физически стало тяжело.
Операция по удалению опухоли длилась около двух часов. Заведующий отделением опухолей головы и шеи Вячеслав Иванов и врач-онколог Альберт Зайнутдинов вместе с операционной бригадой удалили новообразование за два часа. Оно успело прорасти большим количеством сосудов. Место образовавшегося дефекта хирурги заместили кожным лоскутом.
«Сейчас пациентка со слезами радости на глазах благодарит медиков за проделанную работу. Женщина говорит, что теперь ей будет намного легче жить. Во всех смыслах этого слова», — пишет пресс-служба онкодиспансера.
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