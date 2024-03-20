Кузбасские врачи удалили 7-килограммовую опухоль с головы пенсионерки

По словам женщины, она родилась с тёмным выпуклым пятном на волосистой части головы. С годами пятно переродилось в гигантскую опухоль и только увеличивалась. Жительница региона не обращалась к врачам, потому что боялась операции, однако последнее время опухоль начала сильно тянуть голову — жить физически стало тяжело.