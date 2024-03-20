Подготовка к ЕГЭ-2024: сколько стоит, и где найти дешевого репетитора

Нужно сдать ЕГЭ хорошо, так как от полученных баллов зависит и то, в какое учебное заведение и на какую специальность школьник может подать документы, а также какое место в рейтинге поступающих он займет. При высоких баллах есть большая вероятность пройти на бюджет.