В Новосибирске ожидается магнитная буря

Согласно прогнозу специалистов, незначительно геомагнитная активность вырастет 21 марта — мощность возмущения оценивают в 4 балла. Потом вплоть до середины апреля магнитосфера будет спокойной. И только 16 апреля сибиряки ощутят магнитную бурю красного уровня — мощность 5 баллов.
В дни бури можно почувствовать головную боль, упадок сил и настроения. Поэтому постарайтесь употреблять как можно больше воды, высыпаться и не стрессовать. Также рекомендуем снизить потребление соли, так как она задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления.
Ранее мы писали о том, что новосибирцы столкнутся с резким похолоданием до 22 марта.