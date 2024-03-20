Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ожидается магнитная буря

Жителей Новосибирска предупредили о надвигающихся магнитных бурях в конце марта и середине апреля. Информация появилась на сайте «Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 753 мм рт. ст. +7°

Согласно прогнозу специалистов, незначительно геомагнитная активность вырастет 21 марта — мощность возмущения оценивают в 4 балла. Потом вплоть до середины апреля магнитосфера будет спокойной. И только 16 апреля сибиряки ощутят магнитную бурю красного уровня — мощность 5 баллов.

В дни бури можно почувствовать головную боль, упадок сил и настроения. Поэтому постарайтесь употреблять как можно больше воды, высыпаться и не стрессовать. Также рекомендуем снизить потребление соли, так как она задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления.

Ранее мы писали о том, что новосибирцы столкнутся с резким похолоданием до 22 марта.