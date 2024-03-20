В Новосибирске ожидается магнитная буря

В дни бури можно почувствовать головную боль, упадок сил и настроения. Поэтому постарайтесь употреблять как можно больше воды, высыпаться и не стрессовать. Также рекомендуем снизить потребление соли, так как она задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления.