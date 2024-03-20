Названы школы Омска, где откроют больше всего первых классов

«Прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории и имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право при приеме на обучение в первый класс, в 2024 году начинается 1 апреля с 8:30 и завершается 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений от родителей (законных представителей) начинается 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября», — рассказала первый заместитель директора департамента образования администрации города Омска Лариса Жукова.
Напомним, отказать в зачислении ребенка в первый класс могут только если свободных мест больше нет.
При этом представители депобразования отметили, что в ряде школ, расположенных в местах с высокой плотностью застройки, планируется открыть больше первых классов. Так, наибольшее количество учеников примут школы № 7, 55, 81, 96, 107 и 142. Там открывают от 5 до 10 классов.
Подать заявление на зачисление в 1 класс можно через портал Госуслуги; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; либо обратившись лично в школу.