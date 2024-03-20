Названы школы Омска, где откроют больше всего первых классов

«Прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории и имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право при приеме на обучение в первый класс, в 2024 году начинается 1 апреля с 8:30 и завершается 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений от родителей (законных представителей) начинается 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября», — рассказала первый заместитель директора департамента образования администрации города Омска Лариса Жукова.