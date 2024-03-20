Сезон грядет: открыты продажи билетов на поезд из Петербурга в Крым

Ранее со ссылкой на компанию сообщалось, что ежедневный сезонный поезд 179/180 из Санкт-Петербурга в Евпаторию возобновит движение с 27 апреля. В его состав будут включены вагоны беспересадочного сообщения из Пскова в Евпаторию через Великий Новгород.