380-летие Айтеке би отметят в Узбекистане

— Мавзолей «Айтеке би» считается объектом культурного наследия. Ежегодно в мемориальный комплекс приезжают 7−8 тысяч иностранных паломников. Благодаря этому Нуратинский район стал популярным туристическим направлением. В этом году мы намерены принять в этих местах большое количество путешественников. Предполагается, что только на 380-летие Айтеке би из Казахстана приедут 2 тысячи гостей. Кроме того, ожидаем приезда большого количества внутренних туристов.