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Головные боли и бессонница: магнитная буря задержится в Самаре

Сильная магнитная буря задержится в Самаре до 21 марта.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре очередная сильная магнитная буря продлит свое действие до 21 марта 2024 года. Метеочувствительным местным жителям стоит подготовиться заранее.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури в четверг составит 4 балла. В этот день восприимчивые горожане могут столкнуться с ухудшением здоровья: головной болью, бессонницей, слабостью, снижением внимания и работоспособности. Кроме того, возможны резкие скачки артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Специалисты рекомендуют не перенапрягаться. Горожанам стоит больше отдыхать, гулять и придерживаться режима дня.

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