Головные боли и бессонница: магнитная буря задержится в Самаре

В Самаре очередная сильная магнитная буря продлит свое действие до 21 марта 2024 года. Метеочувствительным местным жителям стоит подготовиться заранее.
По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури в четверг составит 4 балла. В этот день восприимчивые горожане могут столкнуться с ухудшением здоровья: головной болью, бессонницей, слабостью, снижением внимания и работоспособности. Кроме того, возможны резкие скачки артериального давления и обострение хронических заболеваний.
Специалисты рекомендуют не перенапрягаться. Горожанам стоит больше отдыхать, гулять и придерживаться режима дня.