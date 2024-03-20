Головные боли и бессонница: магнитная буря задержится в Самаре

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури в четверг составит 4 балла. В этот день восприимчивые горожане могут столкнуться с ухудшением здоровья: головной болью, бессонницей, слабостью, снижением внимания и работоспособности. Кроме того, возможны резкие скачки артериального давления и обострение хронических заболеваний.