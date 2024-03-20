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Волгоградский певец Прохор Шаляпин показал свою новую музу

Певец поделился кадрами из нового клипа с яркой брюнеткой.

Уроженец Волгограда певец Прохор Шаляпин удивил поклонников фотографией с новой спутницей, которую именует своей музой. С яркой брюнеткой, которую шоумен показал публике, он снимается в клипе. И называет ее не иначе как Богиней и совершенством.

В своем ТГ-канале певец выложил небольшой фрагмент съемок нового клипа и фотографию с девушкой в свадебном платье. Красавицу зовут Ольга Хайруллова. Она модель, участвовала во многих конкурсах красоты и уже не раз доказала, что после тридцати жизнь только начинается.

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