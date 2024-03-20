Волгоградский певец Прохор Шаляпин показал свою новую музу

В своем ТГ-канале певец выложил небольшой фрагмент съемок нового клипа и фотографию с девушкой в свадебном платье. Красавицу зовут Ольга Хайруллова. Она модель, участвовала во многих конкурсах красоты и уже не раз доказала, что после тридцати жизнь только начинается.