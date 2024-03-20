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19 частных клиник Татарстана добровольно отказались от проведения абортов

В Татарстане намерены перевести эту услугу только в государственные учреждения.

Бизнес Онлайн со ссылкой на слова детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец сообщает о том, что в республике уже 19 частных клиник добровольно отказались от предоставления услуг по проведению абортов.

Пока в российском законодательстве нет прямого запрета на проведение процедуры в частных медицинских учреждениях, но, несмотря на это, в Татарстане прислушались к мнению Ирины Волынец и главы республики о том, что аборты должны быть сведены к минимуму и остаться только в качестве прерывания беременности по медицинским показаниям или по желанию женщины, но только после доабортного консультирования и только в стенах государственных медицинских учреждений.

По словам детского омбудсмена Татарстана, инициированный ею проект по сохранению жизни с момента зачатия, уже приносит свои плоды. С первого года реализации мероприятий по отговариванию женщин от аборта, пересмотревших свое решение прервать беременность стало в три раза больше, чем в предыдущие годы. Однако, вероятнее всего, такое положение дел устроило не все клиники, так как антимонопольная служба взялась за проверку республиканского минздрава в связи с массовым отказом клиник от лицензий на проведения данной медицинской процедуры.

здоровье
медицина