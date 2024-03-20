19 частных клиник Татарстана добровольно отказались от проведения абортов

По словам детского омбудсмена Татарстана, инициированный ею проект по сохранению жизни с момента зачатия, уже приносит свои плоды. С первого года реализации мероприятий по отговариванию женщин от аборта, пересмотревших свое решение прервать беременность стало в три раза больше, чем в предыдущие годы. Однако, вероятнее всего, такое положение дел устроило не все клиники, так как антимонопольная служба взялась за проверку республиканского минздрава в связи с массовым отказом клиник от лицензий на проведения данной медицинской процедуры.