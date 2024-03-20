В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, в также выпадения осадков, есть риски схода лавин», — сообщили в ДЧС.
Блокпосты с полицией не пропускают пешеходов-туристов и автомашины на лавиноопасные участки.
Выставлены посты: «Аюсай» в бассейне реки Улкен Алматы (Визит центр), «Эдельвейс» в бассейне реки Киши Алматы, ГЛК «Шымбулак» из числа сотрудников Казселезащита", ДП.
Специалисты «Казселезащиты» отмечают, что в марте сходят «мокрые» лавины, в которых шансов выжить практически нет.
ДЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.