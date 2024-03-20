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В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности

Алматы. 20 марта. КазТАГ — В Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

Источник: ДЧС Алматы

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, в также выпадения осадков, есть риски схода лавин», — сообщили в ДЧС.

Блокпосты с полицией не пропускают пешеходов-туристов и автомашины на лавиноопасные участки.

Выставлены посты: «Аюсай» в бассейне реки Улкен Алматы (Визит центр), «Эдельвейс» в бассейне реки Киши Алматы, ГЛК «Шымбулак» из числа сотрудников Казселезащита", ДП.

Специалисты «Казселезащиты» отмечают, что в марте сходят «мокрые» лавины, в которых шансов выжить практически нет.

ДЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.