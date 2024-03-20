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Школьникам разрешили ссылаться на сюжеты аниме и игр в сочинении на ЕГЭ по русскому языку

В России школьникам разрешили ссылаться на сюжеты аниме и компьютерных игр в сочинении на ЕГЭ по русскому языку.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сайт ФИПИ.

По данным агентства, при написании сочинения-рассуждения на основе опорного текста школьники теперь могут приводить в качестве примеров-аргументов сюжеты аниме, манги, комиксов и компьютерных игр. Отмечается, что в качестве аргумента из жизненного опыта сдающие ЕГЭ могут использовать собственную историю или точку зрения близкого или авторитетного человека.

До этого в России предложили объединить ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. С инициативой выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

образование