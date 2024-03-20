Школьникам разрешили ссылаться на сюжеты аниме и игр в сочинении на ЕГЭ по русскому языку

По данным агентства, при написании сочинения-рассуждения на основе опорного текста школьники теперь могут приводить в качестве примеров-аргументов сюжеты аниме, манги, комиксов и компьютерных игр. Отмечается, что в качестве аргумента из жизненного опыта сдающие ЕГЭ могут использовать собственную историю или точку зрения близкого или авторитетного человека.