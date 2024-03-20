Кафе «Причал» на Верхнем озере признали самовольной постройкой

Истцом выступила горадминистрация. По мнению ее представителей, здание кафе с кадастровым номером 39:15:131831:5, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131831:2 необходимо снести, либо «привести в соответствие по правилам статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ». Из Ленинградского районного суда Калининграда 27 февраля 2023 года дело было передано в Арбитражный суд Калининградской области. Далее производство по делу приостанавливалось с 26 июля 2023 по 15 февраля 2024 в связи с назначением по делу комплексной судебной строительно-технической и землеустроительной экспертизы. Администрации удалось доказать, что объект «имеет признаки реконструкции в виде демонтажа несущих стен и фундамента». Также были выявлены изменения планировки помещений и перенос несущих стен здания. При этом предприниматель разрешения на строительство или реконструкцию не получала.