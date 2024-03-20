С погранперехода Гжехотки — Мамоново вернулись 7 машин и рейсовый автобус — таможня

Польские власти закрыли проезд легковых автомобилей по трассе S22 из-за протестов фермеров. По информации на 13:00, забастовка продолжается.
Источник «Клопс» утверждает, что график международных маршрутов сбит. Пассажирский автобус, следовавший рейсом Калининград — Штутгарт, также возвращается на автовокзал.
Тем временем на погранпереходе Багратионовск — Безледы начинают собираться очереди из машин. Велосипедисты при этом проезжают без препятствий. Ограничения на трассе S22, которая ведёт к автомобильному пункту пропуска Гжехотки — Мамоново-2, действуют до 20 апреля. Источники «Клопс» утверждают, что забастовка может закончиться к 18:00 часам в среду, 20 марта.