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С погранперехода Гжехотки — Мамоново вернулись 7 машин и рейсовый автобус — таможня

Из Калининграда в Польшу не смогли въехать 7 автомобилей с немецкими, чешскими, польскими номерами и рейсовый автобус Калининград — Сопот. Об этом «Клопс» в среду, 20 марта сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Источник: Типичный Калининград

Польские власти закрыли проезд легковых автомобилей по трассе S22 из-за протестов фермеров. По информации на 13:00, забастовка продолжается.

Источник «Клопс» утверждает, что график международных маршрутов сбит. Пассажирский автобус, следовавший рейсом Калининград — Штутгарт, также возвращается на автовокзал.

Тем временем на погранпереходе Багратионовск — Безледы начинают собираться очереди из машин. Велосипедисты при этом проезжают без препятствий. Ограничения на трассе S22, которая ведёт к автомобильному пункту пропуска Гжехотки — Мамоново-2, действуют до 20 апреля. Источники «Клопс» утверждают, что забастовка может закончиться к 18:00 часам в среду, 20 марта.