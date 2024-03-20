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На Восточном обходе Краснодара ограничат движение

В Краснодаре ограничат движение на Восточном обходе. Мера необходима для проведениях ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Работы по замене асфальтобетонных слоев покрытия на участках М-4 «Дон» с 1320 по 1340 км стартуют в четверг, 21 марта. На участке введут ограничения: сужение дороги, снижение скоростного режима. Для удобства водителей основную массу работ, которые требуют ввода ограничений, планируют завершить до майских праздников и начала курортного сезона. После завершения сезона работы возобновят.

«Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», — призвали в «Автодоре» и извинились за возможные неудобства.

Вячеслав Рыжков.