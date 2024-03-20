Под Волгоградом на пять дней закроют железнодорожный переезд

Из-за ремонта с 22 по 26 марта 2024 года автомобилисты не смогут проехать через пути в городе Котельниково Волгоградской области. Железнодорожный переезд будет временно закрыт на пять дней, сообщили в Приволжской железной дороге.
— С 0.00 часов 22 марта до 0.00 часов 26 марта будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 192 км станции Котельниково в месте пересечения улиц Садовая и Чапаева, — рассказали в пресс-службе компании.
Объехать закрытый ж/д переезд автомобилисты, чей путь лежит через Котельниково, смогут по путепроводу на пересечении трассы 18К-1 и Октябрьской улицы. Планировать маршрут на ближайшую неделю лучше заранее.