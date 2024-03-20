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Весенние каникулы в школах Перми в 2024 году: когда начинаются и заканчиваются

Рассказываем, когда в школах Перми начинаются и заканчиваются весенние каникулы в 2024 году.

Совсем скоро учеников школ Перми ждут весенние каникулы. Разделение учебного года на четверти считается классическим. Оно используется в большинстве школ страны. Рассказываем, когда у школьников в Перми начнутся весенние каникулы в 2024 году.

Даты и продолжительность весенних каникул в школах Перми в 2024 году

Согласно федеральной основной общеобразовательной программе и календарному учебному графику предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность четвертой четверти составляет восемь учебных недель. Таким образом, школам Перми, которые ведут обучение по четвертям, рекомендовано начать весенние каникулы с 25 по 31 марта 2024 года.

Однако образовательное учреждение может использовать организацию учебного года и по триместрам. Как в школах с обучением по четвертям, так и при триместровой системе обучения образовательные организации Перми имеют право сами формировать и утверждать календарный учебный график.

С продолжительностью и сроками весенних каникул в 2024 году можно ознакомиться на официальных сайтах школ Перми.

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