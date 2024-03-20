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В апреле работающих россиян ждет шестидневка — власти так решили

Придется ударно поработать из-за мини-каникул на майские.

Работающих россиян в апреле ждет шестидневная рабочая неделя из-за длинных выходных на майские.

В следующем месяце у работающих по пятидневке будет семь стандартных выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21 и 28 числа. Одна суббота, 27 апреля, из списка выходных выпадает — придется работать в этот день.

Выходной с субботы 27 апреля правительство решило перенести на понедельник 29 апреля, чтобы россияне отдыхали четыре дня подряд: с 28 апреля по 1 мая.

А выходной 30 апреля добавился за счет переноса с субботы 2 ноября. В ноябре длинных трехдневных выходных у россиян не будет, отдых продлится только два дня: 3 и 4 ноября, с воскресенья по понедельник.

Всего в апреле у работающих по пятидневке будет 21 рабочий день, а в мае — 20.

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