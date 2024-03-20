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В Узбекистане «красивый» мобильный номер продали за миллиард сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На электронном аукционе продали самый дорогой за всю историю мобильный номер — 20 000−00−00. Покупатель готов отдать за него 1,07 миллиарда сумов. При этом его стартовая цена составляла 200 миллионов сумов.

Источник: Podrobno.uz

В пресс-службе биржи корреспонденту Podrobno.uz сообщили, что деньги от продажи лота должны поступить в течение пяти дней. В противном случае сделка будет признана несостоявшейся.

Отметим, что номер зарегистрирован в системе нового мобильного оператора OQ.

По состоянию на 20 марта текущего года самый дорогой лот со стартом в 300 миллионов сумов — 50 111−11−11 — принадлежит мобильному оператору Ucell. Самый бюджетный со стартовой ценой 29,99 тысячи сумов реализует Uztelecom.

Онлайн-аукцион мобильных номеров работает с 2019 года. За это время на нем реализованы 13,7 тысячи «красивых» номеров. Еще 8,8 тысячи находятся на торгах.

По правилам аукциона победитель торгов в течение пяти дней должен покрыть все финансовые обязательства по заключенной сделке и в течение следующих десяти дней оформить номер в сотовой компании.

Участники обязаны до начала торгов внести на свой лицевой счет в расчетно-клиринговой палате биржи задаток в размере 10% от стартовой цены и комиссионного сбора в размере 3% от суммы сделки за услуги биржи.