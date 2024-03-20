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Узгидромет предупредил о лавинной опасности и плохих метеоусловиях на перевале Камчик

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики выступили с экстренным сообщением о сложных погодных условиях на перевале Камчик и лавинной опасности в шести областях Узбекистана в ближайшую неделю, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Завтра, 21 марта, на участке перевала Камчик автодороги А-373 «Ташкент-Ош» ожидается снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 метров. Из-за усиления ветра до 18−23 метров в секунду на дороге возможны снежные заносы и гололедица.

Кроме того, 21—27 марта из-за ожидаемых осадков и изменения температуры воздуха в горных районах республики объявляется лавинная опасность:

В Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзком районах.

В Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах.

В Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабадском, Самаркандском и Ургутском районах.

В Джизакской области: в Бахмалском и Заминском районах.

В Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система).

В Наманганской области: в Папском районе.

Жителей горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.