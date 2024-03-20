Узгидромет предупредил о лавинной опасности и плохих метеоусловиях на перевале Камчик

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики выступили с экстренным сообщением о сложных погодных условиях на перевале Камчик и лавинной опасности в шести областях Узбекистана в ближайшую неделю, сообщает корреспондент Podrobno.uz.