Узгидромет предупредил о лавинной опасности и плохих метеоусловиях на перевале Камчик

Завтра, 21 марта, на участке перевала Камчик автодороги А-373 «Ташкент-Ош» ожидается снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 метров. Из-за усиления ветра до 18−23 метров в секунду на дороге возможны снежные заносы и гололедица.
Кроме того,
В Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзком районах.
В Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах.
В Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабадском, Самаркандском и Ургутском районах.
В Джизакской области: в Бахмалском и Заминском районах.
В Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система).
В Наманганской области: в Папском районе.
Жителей горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.