Какие услуги белорусы могут получить онлайн

Одним из ключевых направлений работы центра является развитие оказания электронных услуг гражданам, бизнесу, государственным органам и организациям. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы количество новых, интересных, востребованных услуг в электронном виде росло, чтобы люди могли решать свои насущные проблемы с наименьшими затратами сил и времени, в идеале — не выходя из дома, делать все необходимое за пару кликов. Темпы перевода административных процедур в электронную форму и развития электронных сервисов мы постоянно увеличиваем. Если за 2022 год на белорусском едином портале электронных услуг появилось более 40 новых услуг, то в 2023-м — более 270 новых услуг и административных процедур. Сегодня на портале доступны для заказа более 560 электронных сервисов», — проинформировал директор НЦЭУ.