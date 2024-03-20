Какие услуги белорусы могут получить онлайн

Документооборот и аутентификация
НЦЭУ — инфраструктурный оператор электронного правительства, который ведет работу по разным направлениям. Это и развитие электронного документооборота по единым форматам, электронных архивов, и оказание государственных цифровых услуг на едином портале электронных услуг e-pasluga.by, в том числе через мобильное приложение «Е-Паслуга», и оказание государственных услуг в службах «одно окно». Также НЦЭУ развивает сервисы электронной аутентификации (электронная цифровая подпись, биометрическая и облачная аутентификация), организует межгосударственное взаимодействие с использованием механизмов доверенной третьей стороны. Центр занимается и взаимодействием в рамках общего информационного пространства Евразийского экономического союза.
Директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Роман Градусов рассказал об основных направлениях работы. В их числе — электронный документооборот. «В основе электронного правительства лежит онлайн-взаимодействие, которое позволяет субъектам оперативно обмениваться информацией, ускоряя принятие управленческих решений. Такой мгновенный обмен документами на территории Беларуси обеспечивает система межведомственного документооборота. К СМДО подключены более 16800 абонентов. В неделю пересылается порядка 150 тыс. электронных документов. К СМДО подключены не только все государственные органы и организации, но и другие субъекты хозяйствования, оценившие доступность и удобство электронной коммуникации. В прошлом году мы предложили новое решение по использованию электронного документооборота и СМДО для небольших компаний — соответствующий сервис появился в личном электронном кабинете на едином портале электронных услуг. Не выходя из личного кабинета, наряду с получением различных услуг, можно организовать и юридически значимый электронный документооборот», — отметил он.
Еще одно важное направление — электронная аутентификация. «Это основа безопасности электронного правительства. Начиная с 1 июля 2014 года в Беларуси издано порядка 2 млн сертификатов открытых ключей проверки электронной цифровой подписи, ежедневно их количество увеличивается в среднем на 1,5 тыс. Создана сеть из 44 точек оказания услуг на базе 12 регистрационных центров во всех областных, а также крупных районных центрах. На сегодня выпущено более 300 тыс. ID-карт с записанными на них сертификатами открытого ключа. Ежедневно выпускается порядка 300 ID-карт. ID-карта позволяет авторизоваться в различных информационных системах, ресурсах, в том числе и на едином портале электронных услуг», — обратил внимание Роман Градусов.
Новые электронные услуги
Одним из ключевых направлений работы центра является развитие оказания электронных услуг гражданам, бизнесу, государственным органам и организациям. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы количество новых, интересных, востребованных услуг в электронном виде росло, чтобы люди могли решать свои насущные проблемы с наименьшими затратами сил и времени, в идеале — не выходя из дома, делать все необходимое за пару кликов. Темпы перевода административных процедур в электронную форму и развития электронных сервисов мы постоянно увеличиваем. Если за 2022 год на белорусском едином портале электронных услуг появилось более 40 новых услуг, то в 2023-м — более 270 новых услуг и административных процедур. Сегодня на портале доступны для заказа более 560 электронных сервисов», — проинформировал директор НЦЭУ.
Сердце единого портала электронных услуг — это личный кабинет пользователя. Личные кабинеты на ЕПЭУ есть у каждого белоруса, сведения о котором внесены в регистр населения. Активация личного кабинета происходит при первом входе в него. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы возможности данного кабинета увеличивались. Интерес к получению услуг онлайн у людей растет. Если в 2022 году через портал было оказано чуть больше 76 млн услуг, то за 2023 год — порядка 128 млн. В текущем году ежемесячное количество — 11,5 млн», — назвал цифры Роман Градусов.
С января 2024 года на портале уже размещено 34 новых сервиса — и для граждан, и для юрлиц. «В частности, у субъектов хозяйствования появилась возможность онлайн получать фитосанитарные сертификаты в отношении продукции, вывозимой за пределы Беларуси. Также можно онлайн подтверждать заключение о соответствии проектно-технической документации, если юрлицу нужно провести строительные либо монтажные работы в зоне рядом с архитектурным памятником или иной историко-культурной ценностью. Что касается физлиц, онлайн можно получить справки об отнесении к безработным, о размере начисленных социальных пособий, о размере начисляемых пенсии», — уточнила начальник отдела электронной коммерции РУП «Национальный центр электронных услуг» Светлана Караневич.
Ранее в электронную форму было переведено более 120 административных процедур для граждан в сфере земельно-имущественных отношений. Теперь можно, не обращаясь в уполномоченные органы, регистрировать договоры купли-продажи недвижимости, свои права на нее.
«Многие госорганы отказываются от понятия справок, выписок, свидетельств на бумаге. Например, Министерство экономики установило, что все лицензии находятся в едином реестре в электронном виде, а бумаги больше не выдаются. Все уже привыкли к такому порядку вещей и обращаются в реестр за информацией. По этому пути двигаются и другие госорганы, чтобы потихоньку уходить от понятия бумажных документов и обращаться к информационным ресурсам, в которых постоянно актуализируются данные», — акцентировала внимание Светлана Караневич.
Что касается административных процедур, их в стране сейчас порядка 1 тыс. «Главная задача — оцифровать их все. Работы предстоит много», — подчеркнула начальник отдела электронной коммерции.
По ее словам, популярными остаются услуги по прохождению электронной диспансеризации. Это электронные услуги, предназначенные для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний системы кровообращения, онкологических заболеваний, хронических обструктивных заболеваний легких, сахарного диабета на основании анкетирования населения. Они предоставляются на едином портале.
На портале также появились новые электронные услуги о подтверждении факта выдачи водительского удостоверения и получении сведений об ограничении в праве управления транспортными средствами.
Программный комплекс «одно окно»
Из личного кабинета на едином портале электронных услуг организуется также доступ к функционалу программного комплекса «одно окно». На сегодня посредством комплекса доступен прием заявлений по около 300 административным процедурам как для граждан, так и для субъектов хозяйствования. «Это те услуги, которые пока еще нельзя получить онлайн, за ними нужно приходить лично. Но с момента приема пакета заявлений по административной процедуре дальше начинается автоматизация. Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работу оператора, получать недостающие данные в отношении вашей ситуации», — отметила Светлана Караневич.
В настоящее время программный комплекс «одно окно» обеспечивает возможность получения сведений из 8 информационных систем. Норма измененной директивы № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» призвана еще больше расширить этот перечень. Кроме того, важной новеллой директивы № 2 стало закрепление юридической значимости документов, сведений и сообщений, направленных государственными органами в личные электронные кабинеты на едином портале электронных услуг.
Все службы «одно окно» уже подключены к программному комплексу, до 1 июля текущего года подключатся также государственные организации, уполномоченные на прием и рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц.
Доступ к услугам
Доступ к большинству электронных услуг на портале требует однозначной строгой идентификации пользователя, которая возможна при наличии электронной цифровой подписи или ID-карты. Этому способствует единая система идентификации физических и юридических лиц. «Использование ID-карт позволяет автоматизировать процедуру идентификации личности, что также способствует развитию электронных сервисов. Пользователь может авторизоваться с помощью ID-карты на едином портале, получить доступ к своему личному кабинету и заказать услугу, не выходя из дома, так как ID-карта является не только удостоверением личности, но и носителем двух приложений: идентификационного и электронной цифровой подписи», — отметил заместитель директора по информационным технологиям РУП «Национальный центр электронных услуг» Егор Воронов.
В прошлом году проведен ребрендинг единого портала электронных услуг в целях привлечения внимания к нему как площадке для размещения электронных сервисов государства, привлечения внимания широкой аудитории к технологиям электронного правительства в Беларуси. Имя «Е-Паслуга» получило не только мобильное приложение единого портала электронных услуг, но и собственно сам портал — для легкости и простоты восприятия пользователями. Доменное имя портала в сети интернет — e-pasluga.by. Обновлен пользовательский интерфейс портала, изменены его структурная композиция и дизайн.
Чтобы упростить процедуру авторизации по ID-карте и получить доступ к электронным услугам, НЦЭУ разработало мобильное приложение «Е-Паслуга», в котором считывателем является мобильный телефон. Для использования «Е-Паслуги» необходимы смартфон с функцией NFC и ID-карта. Приложив D-карту к тыльной стороне смартфона, нужно ввести PIN 1 и активировать свой личный кабинет на «Е-Паслуге». Мобильное приложение «Е-Паслуга» пока доступно для использования только физическими лицами и только для системы Android. С момента запуска приложения (с 20 декабря 2023 года) зафиксировано порядка 3 тыс. установок приложения.
В НЦЭУ отметили, что у белорусов все больше растет интерес к электронным сервисам.