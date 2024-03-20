Власти сообщили, когда начнется уборка Екатеринбурга от грязи

«С понедельника в соответствии с погодными условиями и планами готовим вакуумную технику, чтобы приступить к полноценной уборке города. Весенне-летний регламент вступает в силу с 15 апреля», — цитирует Капустина пресс-служба городской администрации.
Перед началом уборки города на улицы запустят машины элеваторного типа для сбора крупного мусора. Затем будут запущены вакуумные машины. Заместитель председателя комитета благоустройства Павел Зыков отметил, что днем в город уже выпускают по 1−2 единицы вакуумно-подметальной техники в каждом районе.
Напомним, что после окончания весенней уборки города в Екатеринбурге начнется ремонт дорог. Планируется привести в порядок девять улиц: Московскую, Крауля, Малышева, Студенческую, Восточную, Крестинского, Зенитчиков, 8 Марта и проспекта Космонавтов. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов пообещал, что подрядчики минимизируют перекрытия улиц.