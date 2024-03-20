Власти сообщили, когда начнется уборка Екатеринбурга от грязи

Перед началом уборки города на улицы запустят машины элеваторного типа для сбора крупного мусора. Затем будут запущены вакуумные машины. Заместитель председателя комитета благоустройства Павел Зыков отметил, что днем в город уже выпускают по 1−2 единицы вакуумно-подметальной техники в каждом районе.