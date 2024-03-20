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В Прикамье ожидаются снегопады и резкие перепады температуры

С 21 марта в Пермском крае ночью похолодает до минус 18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 36% 753 мм рт. ст. +7°

В ближайшие несколько дней в Прикамье ожидается неустойчивая погода с резкими температурными перепадами. В четверг, 21 марта, будет облачно. Соликамск, Березники, Чусовой и другие близлежащие города припорошит снегом.

На юге края, в районе Чернушки, Куеды, Осы и Кунгура, ночью похолодает до −18°С. Зато днем по всему региону будет тепло: до восьми градусов со знаком плюс. В пятницу, 22 марта, осадки распространятся по краю еще сильнее, станет более облачно и ветрено.

— 23 марта погоду будут формировать смещающиеся друг за другом циклоны, но пока их центральные части далеко, осадки будут определяться «хвостами» атмосферных фронтов, поэтому интенсивность осадков будет слабой или небольшой, — отметили в пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье по прогнозам специалистов ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ветреная погода сохранится. Ночью в черте города столбик не опустится ниже −4°С, но и днем тепла ждать не стоит: максимум +5°С.