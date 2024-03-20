В Прикамье ожидаются снегопады и резкие перепады температуры

На юге края, в районе Чернушки, Куеды, Осы и Кунгура, ночью похолодает до −18°С. Зато днем по всему региону будет тепло: до восьми градусов со знаком плюс. В пятницу, 22 марта, осадки распространятся по краю еще сильнее, станет более облачно и ветрено.