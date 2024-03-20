Девятимиллионный гость посетил выставку «Россия»

«Девятимиллионным гостем стал девятилетний Андрей Баторов, который приехал на выставку вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Семья родом из Бурятии, сейчас живет в Москве», — говорится в сообщении.
Для девятимиллионного посетителя и его семьи провели экскурсию по экспозиции в Павильоне № 59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов. Андрей получил подарки от дирекции выставки, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.
Как рассказали в пресс-службе, путешествие на Байкал для семьи обещает быть насыщенным. В программе предусмотрены экскурсия в хаски-парк, прогулка по экотропе и национальному парку — все это в сопровождении опытных гидов. Еще более комфортным путешествие сделают проживание в одном из лучших отелей региона и посещение ресторанов, где гости смогут попробовать национальную кухню.
Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Все юбилейные гости получают подарки от дирекции выставки и партнеров. Например, предыдущие миллионные посетители получили экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр и на главный праздник народов Севера — День оленевода.