Девятимиллионный гость посетил выставку «Россия»

Как рассказали в пресс-службе, путешествие на Байкал для семьи обещает быть насыщенным. В программе предусмотрены экскурсия в хаски-парк, прогулка по экотропе и национальному парку — все это в сопровождении опытных гидов. Еще более комфортным путешествие сделают проживание в одном из лучших отелей региона и посещение ресторанов, где гости смогут попробовать национальную кухню.