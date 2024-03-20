Стала известна программа фестиваля Intervals-2024 в Нижнем Новгороде

Опубликована программа фестиваля медиаискусства INTERVALS-2024 в Нижнем Новгороде. В этом году мероприятия пройдут с 27 апреля по 1 мая, сообщил организатор.
В первый день фестиваля, 27 апреля, запланирован концерт-открытие, который состоится в Кремле в 20.00.
28 апреля откроется сама медиавыставка, которая проработает до 1 мая включительно. С 12.00 будут работать внутренние локации, а в 20.00 станут доступны уличные площадки.
Кроме того, с этой даты будет проходить музыкальная программа, в которую войдут AV-перфомансы и концерты в Кремле, Нижегородской ярмарке, пакгаузах и пространстве DKRT.
Вход на медиавыставку свободный. Попасть на образовательную программу также можно бесплатно, но по регистрации, а на музыкальную и аудиовизуальную программу — по билетам.
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Напомним, в прошлом году фестиваль медиаискусства INTERVALS прошел уже в шестой раз. Его посетили более 150 тысяч человек, а работало для гостей фестиваля 14 площадок — Стрелка Пакгаузы, Гребной канал, Хоровой колледж, Госбанк, Кукольный театр, пространство ЦЕХ* и других. Работы представили медиахудожники из шести стран — России, Китая, Японии, Испаниии, Австралии и Индонезии. А участие подтвердили более 10 авторов, в том числе Покрас Лампас, Александр Абрамов, СЕТАП, dreamlaser и Fujimoto.