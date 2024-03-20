Стала известна программа фестиваля Intervals-2024 в Нижнем Новгороде

Напомним, в прошлом году фестиваль медиаискусства INTERVALS прошел уже в шестой раз. Его посетили более 150 тысяч человек, а работало для гостей фестиваля 14 площадок — Стрелка Пакгаузы, Гребной канал, Хоровой колледж, Госбанк, Кукольный театр, пространство ЦЕХ* и других. Работы представили медиахудожники из шести стран — России, Китая, Японии, Испаниии, Австралии и Индонезии. А участие подтвердили более 10 авторов, в том числе Покрас Лампас, Александр Абрамов, СЕТАП, dreamlaser и Fujimoto.