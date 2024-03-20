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Жителей Кубани ждет очередная магнитная буря

В четверг, 21 марта, землю накроет очередная магнитная буря.

По расчетам, сделанным сотрудниками Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется в полдень.

В это время жители Краснодарского края могут ощущать резкое ухудшение самочувствия — тошноту, головную боль, перепады настроения, скачки давления и ломоту в теле.

К вечеру магнитные поля станут спокойней и симптомы пройдут.

Врачи рекомендуют на время бури пить больше воды, отказаться от кодеиносодержащих напитков и избегать стресса.

Ранее «МК на Кубани» сообщал, что на Кубани обсудили работу сферы здравоохранения.

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