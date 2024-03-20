Прямые рейсы из Калининграда в Египет запустят с 7 апреля. Полёты планирует выполнять авиакомпания Almasria Universal Airlines совместно с туроператором Coral Travel. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта «Храброво».
Перелёты в Шарм-эль-Шейх запланированы с частотой один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus А321. Отправление из Калининграда намечено на 02:30, прилёт на курорт — в 08:00. Обратный рейс запланирован на 18:30, прибытие в «Храброво» — в 01:30. Для всех аэропортов указано местное время, в расписании возможны изменения.
Отмечается, что полётная программа согласована до мая 2025 года. «Как сообщает туроператор, спрос на направление достаточно стабильный, загрузка первых рейсов высокая. Также активно бронируются туры на майские праздники, летние каникулы и даже на осень», — добавили в аэропорту.
В декабре 2022 года из Калининграда планировали запустить рейсы в Египет с дозаправкой в Турции. Однако их отменили из-за невысокого спроса.
С 26 апреля начнётся полётная программа из Калининграда в Турцию. Она продлится до 8 ноября. Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания Southwind Airlines. Блоки мест на её рейсах взяли три крупных туроператора.
Основные продажи путёвок на курорты Антальи из Калининграда приходятся на майские праздники, май и июнь. Глубина бронирований достигает конца октября. Стоимость пляжных туров начинается от 104 тысяч рублей на двоих.