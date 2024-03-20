Прямые рейсы из Калининграда в Египет запустят с 7 апреля

Перелёты в Шарм-эль-Шейх запланированы с частотой один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus А321. Отправление из Калининграда намечено на 02:30, прилёт на курорт — в 08:00. Обратный рейс запланирован на 18:30, прибытие в «Храброво» — в 01:30. Для всех аэропортов указано местное время, в расписании возможны изменения.