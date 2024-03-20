В Самарской области стартовал фестиваль «Самарская студенческая весна»

«Самарская студенческая весна — 2024» традиционно проводится в Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Студвесна посвящена Году семьи, который объявлен указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В нашем регионе фестиваль зародился в далеком 1952 г., а 1993 — был поддержан Российским Союзом Молодежи и стал всероссийским. За время его проведения сменилось ни одно поколение студентов, и он стал уже не просто студенческим, а по-настоящему семейным. Об этом говорит и слоган фестиваля — «Больше, чем творчество» — для многих поколений молодежи Самарской области Студвесна является неотъемлемой частью студенчества, а опыт участия передается от старшекурсников к первокурсникам, от родителей к детям.