SHAMAN впервые прокатился в метро Петербурга, чтобы успеть на репетицию концерта

Вот чего не ожидали пассажиры метрополитена Петербурга, так это увидеть в подземке звезду средь бела дня. Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, впервые в жизни спустился под землю Северной столицы. Артист спешил на свой концерт в БКЗ «Октябрьский».
— Столько раз был в Петербурге, но ни разу не ездил у вас на метро. В Москве я регулярно пользуюсь им, — рассказал SPB.KP.RU певец.
SHAMAN попал в подземку как настоящий турист — по жетону, который стоит чуть дороже, чем если бы он проехал по «Подорожнику». «Монетку» певцу любезно подарили журналистки. Он закинул жетон в турникет и благополучно спустился вниз. С «Адмиралтейской» доехал до станции «Площади Восстания».
Надо отметить, что обступить Ярослава у пассажиров метро не вышло. Звезда был в окружении своих охранников. Певец признался нам, что не любит большое внимание к себе, и это вынужденная мера. Но петербуржцы все равно были в шоке из-за неожиданного гостя. Но сфотографироваться с ним никому не разрешили.
— И никаких пробок, — пошутил SHAMAN во время поездки. — Мы слегка опаздывали на репетицию. На такси точно бы не успели.
Напомним, SHAMAN дает два концерта в Петербурге. Пресс-служба звезды заявила, что им даже не пришлось давать рекламу, потому что все билеты и так раскупили.