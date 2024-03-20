SHAMAN впервые прокатился в метро Петербурга, чтобы успеть на репетицию концерта

Надо отметить, что обступить Ярослава у пассажиров метро не вышло. Звезда был в окружении своих охранников. Певец признался нам, что не любит большое внимание к себе, и это вынужденная мера. Но петербуржцы все равно были в шоке из-за неожиданного гостя. Но сфотографироваться с ним никому не разрешили.