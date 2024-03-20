Причиной банкротства экс-депутата заксобрания стала задолженность в 35,5 млн рублей

Согласно данным документов судебного процесса, определение об удовлетворении требования бывшего ИП Алексея Макаровского было принято 15 марта.



Ранее с исковым заявлением о признании господина Подкорытова несостоятельным обратился господин Макаровский. Его требование к бывшему депутату в размере 500 тыс. руб. было удовлетворено судом и включено в третью очередь требований кредиторов.



Заявление о признании Владимира Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 года. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн руб. Ранее рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата откладывалось, так как в ноябре прошлого года господину Подкорытову по адресу регистрации было отправлено определение о принятии заявления о признании должника банкротом. Однако оно было возвращено почтой с отметкой «истек срок хранения». В итоге суд повторно известил должника по адресу регистрации и обязал его направить отзыв на заявление. В марте экс-депутата признали банкротом и ввели в его отношении процедуру реструктуризации долгов.