Согласно данным документов судебного процесса, определение об удовлетворении требования бывшего ИП Алексея Макаровского было принято 15 марта.
Ранее с исковым заявлением о признании господина Подкорытова несостоятельным обратился господин Макаровский. Его требование к бывшему депутату в размере 500 тыс. руб. было удовлетворено судом и включено в третью очередь требований кредиторов.
Заявление о признании Владимира Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 года. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн руб. Ранее рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата откладывалось, так как в ноябре прошлого года господину Подкорытову по адресу регистрации было отправлено определение о принятии заявления о признании должника банкротом. Однако оно было возвращено почтой с отметкой «истек срок хранения». В итоге суд повторно известил должника по адресу регистрации и обязал его направить отзыв на заявление. В марте экс-депутата признали банкротом и ввели в его отношении процедуру реструктуризации долгов.
Причиной банкротства экс-депутата заксобрания стала задолженность в 35,5 млн рублей
Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочное решение по банкротству бывшего депутата ЗС Владимира Подкорытова.
Согласно данным документов судебного процесса, определение об удовлетворении требования бывшего ИП Алексея Макаровского было принято 15 марта.