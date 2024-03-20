Как будут праздновать Наурыз в городах Казахстана

АЛМАТЫ, 20 мар — Sputnik. В этом году праздник прихода весны и Нового года — Наурыз мейрамы отмечают в Казахстане по-новому.
По данным министерства культуры и информации, с 2024 года казахстанцы смогут праздновать Наурыз на протяжении десяти дней — с 14 по 23 марта.
Декада получила название «Наурызнама» и каждый день периода посвящен определенной теме и ценности, отражающей богатство и многообразие казахстанской культуры и общества. Декада Наурызнама призвана охватить все сферы жизни общества.
- 14 марта — Көрісу күні — Амал мерекесі
- 15 марта — «Қайырымдылық күні».
- 16 марта — «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні».
- 17 марта — «Шаңырақ күні».
- 18 марта — Ұлттық киім күні
- 19 марта — Жаңару күні
- 20 марта — Ұлттық спорт күні
- 21 марта — Ынтымақ күні
- 22 марта — Жыл басы.
- 23 марта — Тазару күні.
Праздновать Наурыз по-новому будут в Казахстане: как именно и почему.
Главным праздником в этом году станет «Ұлы істің — Ұлы таңы», который пройдет на территории ЭКСПО города Астаны 21 марта. Этот праздник станет воплощением многовековой казахской традиции и культуры, объединяя в себе многообразие национального наследия и единства народа.
Куда сходить на Наурыз в Астане
В рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане пройдут свыше 200 различных мероприятий. Горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния.
С 21 по 23 марта на площадке выставочного центра ЭКСПО будет работать ярмарка ремесленников с участием ведущих мастеров из ближнего и дальнего зарубежья, передает акимат Астаны.
Участники ярмарки «Наурыз базары» представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шёлка, сувениров.
Также в рамках праздника будет функционировать продовольственная ярмарка, где для горожан будет доступна свежая продукция от крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны.
Также 21 марта пройдет фестиваль кочевых цивилизаций в Международном выставочном центре.
Кроме того, жителей и гостей столицы ждут театрализованное представление «Қош келдің, Әз-Наурыз» в парке Ататюрк.
Тем, кто хочет послушать колыбельную, нужно прийти на центральной площади города. Здесь пройдет конкурс колыбельных «Рухты тіл, қазыналы дәстүр».
Можно будет посетить различные спектакли в Театре кукол, Музыкальном театре юного зрителя, Дворце молодежи.
22 марта продолжатся мероприятия «Наурыз — береке бастауы», фестиваль кочевых цивилизаций в Международном выставочном центре.
Различные мероприятия, посвященные празднику, пройдут в таких местах, как Аллея писателей, парк вдоль реки Есиль, парк «Коктал», парк «Коргалжын».
23 марта в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет конкурс «SUPER ӘЖЕ-2024». Состязаться в дефиле, конкурсе талантов и кулинарных навыков будут бабушки старше 63 лет. Вход для зрителей бесплатный.
Также можно посетить драму Акберена Елгезека «Болмаған балалық шақ» в государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова.
23 марта пройдет общенациональная экологическая акция «Тазару» в рамках проекта «Тазалық эстафетасы».
Завершением празднования Наурыз станет международная экологическая акция «Час Земли» с 20:30 до 21: 30 часов. Это ежегодное международное мероприятие, которое призван обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
Праздничное шествие пройдет в Алматы
С 14 по 23 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется организовать свыше 500 различных мероприятий.
Как сообщили в акимате Алматы, 21 марта состоится одно из главных событий — большое праздничное шествие «Көш. Наурыз-думан».
Будет организовано театрализованное прохождение каравана, которое станет прологом к основной концертной программе в рамках мероприятий Наурызнама.
«Участники каравана, а это более 1000 человек, будут в образе казахских батыров, беркутчи и акынов. Также жители и гости города увидят юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа — “жеті қазына”, — рассказали в акимате.
Главные концерты с участием звезд эстрады будут организованы 21 марта на площади Астана и площади перед Дворцом Республики, а также во всех основных площадках районов города.
Также с 21 по 23 марта с 10:00 на площади Астана состоится спортивный фестиваль по национальным видам спорта: тогызкумалак, асык ату, бес асык, перетягивание каната, бука тартыс, казак курес.
Главные праздничные концерты на Наурыз мейрамы пройдут в нескольких локациях:
- 21 марта в 11:00 на площади Астана концерт «Наурыз — береке бастауы», который начнется с музыкальной композиции и театрализованной постановки «Наурыз шашу».
- 21 марта в 11:00 на территории Казахской национальной академии искусств имени Жургенова.
- 21 марта в 12:00 на площади имени Абая (перед Дворцом Республики).
21—22 мартана площади Астана с 19:00 до 22:00 будут концерты с участием известных артистов, известных групп и инструментальных ансамблей. 21—23 мартана Арбате (улица Панфилова — Жибек жолы) будет организована развлекательно-познавательная программа.
В Туркестане пройдет конкурс «Толагай»
21 марта на площади в Туркестане пройдет гала концерт «Наурыз BIG FEST» с участием эстрадных звезд. Также концерты запланированы в разных районах Туркестанской области.
22 марта на территории «Караван Палас» праздничный концерт «Қош келдің әз Наурыз» с участием акима области.
Также 22 марта впервые в Туркестане пройдут конкурс «Толагай» (powerfull nomads) по отбору на V Всемирные игры кочевников среди взрослых. Конкурс «Толагай» — это многоборье, пропагандирующее здоровый образ жизни, где атлеты будут состязаться в разных видах соревнований.
23 марта на территории Туркестана пройдет городской субботник.
В Мангистау будет салют
С 21 по 23 марта в рамках празднования Наурыз в Мангистауской области более 50-ти мероприятий, включая выставки, мастер-классы, концерты, соревнования по национальным видам спорта.
21 марта вечером на сцене амфитеатра для жителей и гостей города пройдет программа «Алтыбакан» культурно-досугового комплекса имени Абая.
По данным акимата Мангистауской области, основное празднование «Ұлыстың ұлы күні» пройдет 22 марта. На набережной Актау установят юрты, в которых будут проводиться состязания по национальным играм. Еще откроется выставка поделок, организуются мастер-классы и прочие мероприятия. В 12.00 стартует мероприятие «Бастаңғы — бақыт бастауы». В 19.00 начнется праздничный концерт артистов города, а завершится празднование Наурыза фейерверком.
В Уральске пройдет городской субботник.
Праздничные мероприятия запланированы 21 марта в комьюнити-центрах в Западно-Казахстанской области.
Главное мероприятие празднования Наурыза пройдет на площади Первого Президента 22 марта в 11:00 часов. Жители и гости города смогут угоститься национальными блюдами, принять участие в спортивных соревнованиях, посетить выставки и посмотреть выступления артистов на гала-концерте.
Кроме того, запланированы еще 17 концертов и развлекательных мероприятий в разных районах города.
В этом году 23 марта объявлено — Днем очищения. В честь праздника Наурыза в городе Уральск пройдет большой городской субботник.