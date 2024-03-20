Как будут праздновать Наурыз в городах Казахстана

«Участники каравана, а это более 1000 человек, будут в образе казахских батыров, беркутчи и акынов. Также жители и гости города увидят юрты на колесах, куйме невесты, верблюдов, груженных шелком, парчой, коврами, а также символы семи сокровищ казахского народа — “жеті қазына”, — рассказали в акимате.