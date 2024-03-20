Боксер Алоян прокомментировал скандал с актером Никитой Кологривым

«По опыту скажу, что не факт ещё, что это правда. Мы не знаем всю правду: может, его кто-то оскорбил, может, он кого-то оскорбил. Может быть, его кто-то очень сильно оскорбил? Поэтому считаю, что поспешно делать какие-то выводы», — указал Алоян изданию Сиб.фм.