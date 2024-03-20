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Боксер Алоян прокомментировал скандал с актером Никитой Кологривым

Он узнал о дебоше из СМИ.

Новосибирский боксер Михаил Алоян высказался о скандале с актером Никитой Кологривым.

Накануне двухкратный чемпион мира встретился со звездой сериала «Слово пацана». Оказалось, что актер в детстве занимался боксом и до сих пор посещает спортивный зал. Михаил Алоян пожелал ему новых успехов. 20 марта они вместе планировали провести культурно-спортивные мероприятия.

Михаил Алоян узнал о поведении Никиты в баре из СМИ. Он крайне удивился новостям.

«По опыту скажу, что не факт ещё, что это правда. Мы не знаем всю правду: может, его кто-то оскорбил, может, он кого-то оскорбил. Может быть, его кто-то очень сильно оскорбил? Поэтому считаю, что поспешно делать какие-то выводы», — указал Алоян изданию Сиб.фм.

Напомним, что Никита Кологривый устроил дебош в ночь с 18 на 19 марта. На следующий день актера из гостиницы забрали в спецприемник. В отношении него возбудили административный протокол. Судебное заседание состоится 21 марта.

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