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Узбекистанцы живут счастливее граждан других стран Центральной Азии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рейтинге самых счастливых стран мира Узбекистан занял 47-е место. При этом он оказался счастливее своих соседей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня опубликовали очередной Всемирный доклад о счастье (World Happieness Report). При его составлении учитывались ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

Наша по этим показателям заняла 47-е место. Наша страна оказалась счастливее других стран Центральной Азии.

Казахстан расположился на 49-м месте, Кыргызстан — на 75-м, Таджикистан — на 88-м. Туркменистан авторы рейтинга в список не включили. Всего они проанализировали уровень счастья в 143 странах.

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