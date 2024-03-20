Узбекистанцы живут счастливее граждан других стран Центральной Азии

Сегодня опубликовали очередной Всемирный доклад о счастье (World Happieness Report). При его составлении учитывались ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.
Наша по этим показателям заняла 47-е место. Наша страна оказалась счастливее других стран Центральной Азии.
Казахстан расположился на 49-м месте, Кыргызстан — на 75-м, Таджикистан — на 88-м. Туркменистан авторы рейтинга в список не включили. Всего они проанализировали уровень счастья в 143 странах.