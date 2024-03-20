Москвичам назвали самый живописный маршрут электробусов

В столице есть уже свыше полутора тысяч экологичных электробусов, которые пришли на смену автобусам. В 2024 году Москва получит еще более 800 электробусов. Таким образом, за шесть лет планируется, что в Москве будет курсировать уже порядка 5,3 тысячи машин.