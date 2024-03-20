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Из-за обрезки деревьев в Симферополе перекроют две улицы

В Симферополе перекроют улицы Долгоруковскую и Крейзера 21 марта.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 21 марта, в Симферополе ограничат движение транспорта по улицам Долгоруковской и Крейзера. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения начнут действовать с семи утра. Улица Долгоруковская будет перекрыта от переулка Галерейного до улицы Павленко. По улице Крейзера водители не смогут проехать на участке от Гоголя до Казанской. Такие меры приняты в связи с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что ограничения будут действовать до полуночи.

— Возможны перебои с электроснабжением, — говорится в сообщении.

В администрации призвали симферопольцев и гостей крымской столицы заранее планировать маршрут по городу.