Из-за обрезки деревьев в Симферополе перекроют две улицы

Ограничения начнут действовать с семи утра. Улица Долгоруковская будет перекрыта от переулка Галерейного до улицы Павленко. По улице Крейзера водители не смогут проехать на участке от Гоголя до Казанской. Такие меры приняты в связи с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что ограничения будут действовать до полуночи.