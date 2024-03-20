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В Татарстане в 2024 году навигация на Волге может начаться 22 апреля

Точная дата будет определена после таяния льда.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2024 году навигация на Волге может начаться 22 апреля. Об этом сообщили в администрации Волжского бассейна внутренних водных путей.

Там также отметили, что точная дата будет определена после таяния льда, как это было сделано и в 2023 году. В настоящее время толщина льда составляет от 16 до 66 сантиметров. А весеннее половодье ожидается во второй декаде апреля. В свою очередь, на Каме навигация обычно стартует с 25 апреля по 10 ноября.

Напомним, в Верхнеуслонском районе Татарстана закрыли ледовую переправу.