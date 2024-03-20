VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ

Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict, выразил уверенность в том, что развитие внутреннего туризма требует индивидуального подхода и учета множества факторов, которые можно анализировать и прогнозировать с помощью ИИ-технологий. Он подчеркнул, что сотрудничество позволит более подробно изучить перспективы туризма в Самарской области и выявить новые направления развития.