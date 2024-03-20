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VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ

VK и Министерство туризма Самарской области объединили усилия для развития туризма с использованием искусственного интеллекта. Подписание соглашения состоялось 20 марта 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Партнеры планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для анализа туристических потоков и предсказания их изменения, а также определения потребностей жителей и посетителей региона.

Применение новейших технологий поможет более эффективно использовать имеющиеся туристические ресурсы и создавать новые, что в свою очередь позволит улучшить инфраструктуру и повысить вложения в проекты развития.

Согласно заявлению министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова, подписание соглашения укрепляет намерения сотрудничать в различных сферах, включая аналитику туристического потока и продвижение туристических возможностей региона.

Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict, выразил уверенность в том, что развитие внутреннего туризма требует индивидуального подхода и учета множества факторов, которые можно анализировать и прогнозировать с помощью ИИ-технологий. Он подчеркнул, что сотрудничество позволит более подробно изучить перспективы туризма в Самарской области и выявить новые направления развития.

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