VK и Самарская область будут развивать туризм с помощью ИИ

Партнеры планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для анализа туристических потоков и предсказания их изменения, а также определения потребностей жителей и посетителей региона.
Согласно заявлению министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова, подписание соглашения укрепляет намерения сотрудничать в различных сферах, включая аналитику туристического потока и продвижение туристических возможностей региона.
Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict, выразил уверенность в том, что развитие внутреннего туризма требует индивидуального подхода и учета множества факторов, которые можно анализировать и прогнозировать с помощью ИИ-технологий. Он подчеркнул, что сотрудничество позволит более подробно изучить перспективы туризма в Самарской области и выявить новые направления развития.