«Замурчательное» украшение! Крымские археологи нашли фрагменты древних амфор с отпечатками кошачьих лапок

— Это город на юге Черного моря, судя по всем внешним признакам. Отпечаток был найден именно на внешней части амфоры, — отмечает ученый. — Другой сосуд с похожим декором был уже средневековым. Он был изготовлен примерно в VIII — IX веками нашей эры. Это так называемые амфоры причерноморского типа. Правда, в этот раз гончар решил украсить лапкой не стенку, а непосредственно ручку сосуда так, чтобы все могли узнать знакомый контур.