«Замурчательное» украшение! Крымские археологи нашли фрагменты древних амфор с отпечатками кошачьих лапок

Во время очередных раскопок на древнем городе Херсонес в Севастополе ученые нашли необычные артефакты. Под землей были спрятаны фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. Оказывается, подушечки служили для украшения ваз, тарелок и других изделий. Об этом КП-Крым рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Виктор Вахонеев.
Первым нашли необычный античный кувшин из Синопы. На нем же и был отпечаток, который так напоминал кошачью лапку.
— Это город на юге Черного моря, судя по всем внешним признакам. Отпечаток был найден именно на внешней части амфоры, — отмечает ученый. — Другой сосуд с похожим декором был уже средневековым. Он был изготовлен примерно в VIII — IX веками нашей эры. Это так называемые амфоры причерноморского типа. Правда, в этот раз гончар решил украсить лапкой не стенку, а непосредственно ручку сосуда так, чтобы все могли узнать знакомый контур.
Когда старший научный сотрудник показал фотографии находок, многие сомневались, что животное не случайно оставило свой след на глине. Но археолог говорит, что такой вариант полностью исключен. Ведь питомец мог бы испортить сырое глиняное изделие и повредить стенки сосуда.
— Мы видим лишь легкое касание конечности кота, поэтому точно можем утверждать, что амфоры, украшенные кошачьей лапкой, были изготовлены специально, а после импортированы в древний Херсонес. Там их покупали настоящие ценители необычного и милого дизайна.
Археолог также отметил, что подобные изделия — большая редкость среди древних находок во время раскопок. Во время экспедиций ученые часто находят кости разных животных. Затем специалисты-палеозоологи восстанавливают облик этих питомцев. Во время экспедиции археологи нашли очень много изображений, которые сохранились на древних посудинах. Но подобные следы от кошачьих лапок — настоящая редкость.
— Вполне возможно, что это «почерк» определенного гончара, который специально сделал отпечаточки лапкой своего домашнего кота.