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Вербоносица и Весенний солнцеворот: приметы и традиции на 21 марта

Вербоносица и весенний солнцеворот традиционно отмечается 21 марта. Этот день символизирует вход Христа в Иерусалим и день весеннего равноденствия. Оба этих события были важны для наших предков, поэтому этот день связан с традициями и приметами.

Все эти праздники важны с точки зрения духовности и природных циклов. Они напоминают нам о значимости веры, возрождении и продолжительности жизни.

Народные приметы.

Прилет жаворонков предвещает теплую весну.

Верба зацвела, но снег не сошел — к теплой погоде.

Туман в этот день — к утренним заморозкам.

Если петух войдет внутрь дома и кричит — к ненастью.

Вербная веточка в дом счастье приносит.

Солнечный день — лето будет теплым. На улице пасмурно, холодно — и лето таким же будет.

Что нельзя делать.

Запрещается народными приметами ложиться в этот день позже полуночи, — нарушивший запрет возьмет с собой в «длинные дни» все неприятности, и ему о себе напомнят старые проблемы, которые, казалось бы, были уже решены.

Запрещается в день Весеннего солнцеворота сажать вербу. По приметам, ослушавшийся запрета может скоро умереть.

Не нужно 21 марта строить планы, а также браться за новые дела — задуманное не осуществится.

Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве или только семьей. Для того, чтобы год прошел удачно и принес прибыль и удачу, надо созвать гостей, накрыв стол и придумав разные развлечения.

Что можно делать.

Увидеть любимого человека в этот день означает, что впереди пару ждут счастливые и радостные любовные отношения, поэтому всем влюбленным приметы советуют обязательно встретиться 21 марта.

На Весенний солнцеворот надо принести в дом вербу, тогда все плохое надолго уйдет из жизни.

Нужно обязательно слегка похлестать вербными ветками детишек, тогда они будут расти здоровыми и смышлеными.

Хозяйки дома в Весенний солнцеворот день читали различные заговоры, которые защищали от болезней, безденежья, голода и других проблем.