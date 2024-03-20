Вербоносица и Весенний солнцеворот: приметы и традиции на 21 марта

Все эти праздники важны с точки зрения духовности и природных циклов. Они напоминают нам о значимости веры, возрождении и продолжительности жизни.
Народные приметы.
Прилет жаворонков предвещает теплую весну.
Верба зацвела, но снег не сошел — к теплой погоде.
Туман в этот день — к утренним заморозкам.
Если петух войдет внутрь дома и кричит — к ненастью.
Вербная веточка в дом счастье приносит.
Солнечный день — лето будет теплым. На улице пасмурно, холодно — и лето таким же будет.
Что нельзя делать.
Запрещается народными приметами ложиться в этот день позже полуночи, — нарушивший запрет возьмет с собой в «длинные дни» все неприятности, и ему о себе напомнят старые проблемы, которые, казалось бы, были уже решены.
Запрещается в день Весеннего солнцеворота сажать вербу. По приметам, ослушавшийся запрета может скоро умереть.
Не нужно 21 марта строить планы, а также браться за новые дела — задуманное не осуществится.
Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве или только семьей. Для того, чтобы год прошел удачно и принес прибыль и удачу, надо созвать гостей, накрыв стол и придумав разные развлечения.
Что можно делать.
Увидеть любимого человека в этот день означает, что впереди пару ждут счастливые и радостные любовные отношения, поэтому всем влюбленным приметы советуют обязательно встретиться 21 марта.
На Весенний солнцеворот надо принести в дом вербу, тогда все плохое надолго уйдет из жизни.
Нужно обязательно слегка похлестать вербными ветками детишек, тогда они будут расти здоровыми и смышлеными.
Хозяйки дома в Весенний солнцеворот день читали различные заговоры, которые защищали от болезней, безденежья, голода и других проблем.