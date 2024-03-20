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Казахстанцев ждут дождливые праздники

По всей территории страны ожидаются туман и гололед.

Сейчас в Ричмонде: +16° 7 м/с 27% 753 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 20 мар — Sputnik. 21—23 марта на западе и севере Казахстана погода преимущественно будет без осадков. В центральных, южных и восточных регионах республики ожидаются сильные дожди, а в горных районах даже возможен снег.

Это влияние циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, сообщает «Казгидромет».

Вместе с этим на западе и севере синоптики предсказывают понижение ночных температур до −10−18°С, хотя днем температура поднимется выше нуля.

По всей территории страны ожидаются туман и гололед.

Погода в Астане:

  • 21 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — — 12−14°С, днем около 0;
  • 22 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — 10−12°С, днем 0+2°С;
  • 23 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −12−14°С, днем +2+4°С.

Погода в Алматы:

  • 21 марта — облачно, сильный дождь. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С;
  • 22 марта — облачно, дождь, сильный дождь. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +8+10°С;
  • 23 марта — переменная облачность, ночью и утром — дождь, туман. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

Погода в Шымкенте:

  • 21 марта — переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С;
  • 22 марта — переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +9+11°С;
  • 23 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

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