Паводок 2024 в Нижегородской области: прогнозы, география подтоплений

Однако в 2024 году подобного не прогнозируется, так как заторные явления не повторяются ежегодно. Последний случай на реке Теша был зафиксирован в 2005 году, тогда в зоне затопления в посёлке Шатки оказались 67 домов и 120 человек. А на Волге затор фиксировался в 2018 году, но, к счастью, обошлось без затопления территории.