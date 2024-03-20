Паводок 2024 в Нижегородской области: прогнозы, география подтоплений

Этой весной в Нижегородской области не ожидается сильного паводка. Пока погодные условия благоприятствуют спокойному прохождению весеннего половодья: плюсовые температуры днем и заморозки ночью позволяют снегу таять неинтенсивно. А вот если резко потеплеет и начнутся затяжные дожди, то возможно и превышение критического уровня воды в реках. Однако в этом году речи о таком развитии событий не идет. Рассказываем, каким будет паводок 2024 в Нижегородской области.
Когда начнется ледоход?
Ожидается, что с 30 марта по 8 апреля пробудится ото сна Ока в нижнем течении — в сроки близкие к норме. Вскрытие Ветлуги и Керженца прогнозируют во второй декаде апреля, около и до 2−4 дней позже нормы. А вот река Сура освободится ото льда в период с 31 марта по 9 апреля — это сроки, близкие к норме.
— Максимальные уровни воды в ходе весеннего половодья на реке Оке в нижнем течении ожидаются на 1,0−1,5 метра выше нормы, а на реках Керженец, Ветлуга — около нормы или до 0,5 метров выше нормы, — рассказал заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов.
Пока на нижегородских реках наблюдается ледостав. Толщина льда составляет 7 — 65 сантиметров.
Места, которые рискуют оказаться под водой.
Во время весеннего паводка в зоне возможного затопления расположено 138 населенных пунктов в 36 муниципальных образованиях Нижегородской области. При наихудшем развитии сценария под водой могут оказаться 27 муниципальных образований, 61 населенный пункт, 1139 домов и 1492 придомовые территории, в которых проживает 3470 человек, из них 581 ребенок.
— Пока погода нам благоприятствует. Ночью у нас небольшие, но минусовые температуры, что позволяет снегу сходить более плавно. И пока «большой воды» не ожидается, — добавил Роман Низов.
Возможно затопление 17 низководных мостов и 21 участка дорог. Также «большая вода» может стать причиной для нарушения автомобильное сообщение с 15 населенными пунктами.
— Во всех населенных пунктах, за исключением тех, которые находятся в Гагинском муниципальном округе, а также подсобного хозяйства в Кстовском районе, организуется лодочное сообщение, — подчеркнул Роман Низов.
Осторожно, заторы!
Всего на территории Нижегородской области 2 затороопасных участка, в частности на реке Теша в районе поселка Шатки и на Волге в районе посёлка Просек Лысковского района. Если в этих местах возникнет затор, то это может повлечь нарушение жизнедеятельности населения.
Однако в 2024 году подобного не прогнозируется, так как заторные явления не повторяются ежегодно. Последний случай на реке Теша был зафиксирован в 2005 году, тогда в зоне затопления в посёлке Шатки оказались 67 домов и 120 человек. А на Волге затор фиксировался в 2018 году, но, к счастью, обошлось без затопления территории.
Развитие половодья зависит от регулирования воды в водохранилищах.
В ходе весеннего половодья существует и угроза подтоплений дачных участков, расположенных в низинных участках местности. Так, если Нижегородской ГЭС увеличит сбросы воды до значений свыше 7 тысяч кубометров в секунду и будут достигнуты опасные отметки, то затопление доберётся до населенных пунктов вблизи Нижнего Новгорода, а также до Балахнинского и Городецкого муниципальных округов.
— Развитие половодья будет определяться выбором решения по режиму регулирования воды Рыбинского, Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в увязке с прохождением пика по рекам Оке, Ветлуге, Суре, — объяснил Роман Низов.