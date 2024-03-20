Главе Новосибирска Клемешову внесли представление из-за качества дорог

Мэрия Новосибирска не приняла необходимых мер по устранению проблем, несмотря на жалобы жителей и публикации в СМИ. В связи с этим руководителю Олегу Клемешову было предъявлено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. Административное дело было возбуждено в отношении руководителя МКУ Новосибирска «ДЭУ 1» Алексея Лыкова.