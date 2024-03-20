Плюс шесть минут солнца: как изменится погода в Прикамье после дня весеннего равноденствия

20 марта — День весеннего равноденствия. Считается, что с этой даты началась астрономическая весна, а также астрологический Новый год.
В Пермском крае сегодняшняя среда стала одним из самых теплых дней с начала года. Столбик термометра поднялся до отметки в +6 градусов, а в центральных и южных районах края температура повышалась до +8 градусов.
Солнца будет меньше.
Как сообщает Сайт опасных природных явлений Пермского края, до конца недели таких высоких максимумов уже может не быть, так как солнца будет меньше — небо затянет облаками.
— В выходные дни впервые за долгое время ожидается мокрый снег на всей территории Пермского края, — сообщают метеорологи. — Осадки связаны с прохождением циклона скандинавского происхождения.
О том, как изменится погода в Пермском крае после 20 марта, рассказал «Комсомолке» руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов:
— На самом деле в этом году День весеннего равноденствия наступил чуть раньше, 18 марта. И уже вчера день был длиннее ночи. Теперь ежедневно световой день увеличивается на шесть минут и постепенно опережает ночь. А чем длиннее становится день, тем больше приток солнечной радиации и тем меньше период, когда мы эту радиацию теряем.
День весеннего равноденствия влечет за собой и ускорение роста дневных температур. Именно после 20 марта ожидается наиболее интенсивное потепление.
— Правда, яркий и солнечный период подходит к концу, в ближайшие дни ожидается облачность, но зато менее интенсивными станут ночные заморозки, — сообщил Павел Смирнов. — Ниже −2…-3 градусов температура уже понижаться не будет, днем ожидаются устойчивые +5 градусов.
В выходные — дождь и снег.
Так, уже предстоящей ночью ожидается до −6 градусов, в четверг днем — до +6. В большинстве районов Прикамья осадков не ожидается.
22 марта снег и дождь пройдут по северу региона. Ночью в Перми температура понизится до −3 градусов, днем по-прежнему будет около +6.
Примерно такой же погода окажется и в субботу, а вот в воскресенье погодой будет управлять циклон, смещающийся чуть выше северной границы Пермского края. Он принесет с собой снег, мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометра покажут около нуля градусов, днем — не выше +5.
Более интенсивное потепление ожидается с середины следующей недели, когда поступит первый ощутимый вынос теплого воздуха. Даже в ночные часы можно рассчитывать на плюсовую температуру, а днем столбик термометра будет повышаться до +10 градусов.
— Правда, этот прогноз все-таки среднесрочный, поэтому может быть скорректирован, но уже очевидно, что вторая половина марта окажется довольно теплой.
КСТАТИ.
А ждать ли половодья.
— Как скажется потепление на половодье? Опасаться ли подтопления жителям опасных территорий?
— Безусловно, таяние снега формирует половодье, но с учетом того, что снежный покров нельзя назвать выдающимся, а март выдался сухим месяцем, мы существенно не добираем по количеству осадков. Почва плохо насыщена водой, в реках ее в принципе мало, поэтому сильных паводков опасаться не стоит.