Плюс шесть минут солнца: как изменится погода в Прикамье после дня весеннего равноденствия

— На самом деле в этом году День весеннего равноденствия наступил чуть раньше, 18 марта. И уже вчера день был длиннее ночи. Теперь ежедневно световой день увеличивается на шесть минут и постепенно опережает ночь. А чем длиннее становится день, тем больше приток солнечной радиации и тем меньше период, когда мы эту радиацию теряем.