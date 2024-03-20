В одной из колоний Каракалпакстана около 50 осужденных нуждаются в лечении

Вместе с представителем уполномоченного по правам человека они изучили условия проживания заключенных, в том числе спальные места, санузлы, медицинское отделение, помещения для хранения продуктов, условия труда и комнаты для длительных свиданий, а также дали рекомендации по выявленным недостаткам.