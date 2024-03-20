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В одной из колоний Каракалпакстана около 50 осужденных нуждаются в лечении

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Региональный представитель уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека в Каракалпакстане совершил мониторинговый визит в колонию № 27. В этот день все находящиеся здесь осужденные были осмотрены группой врачей из 10 специалистов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным омбудсмана, обследование проводилось с использованием ультразвукового исследования (УЗИ), ЭКГ и рентгеновского оборудования.

В ходе медицинского осмотра 47 осужденным поставили диагнозы — остеомиелит, остеохондроз и другие, и назначили лечение.

Кроме того, по рекомендации врачей 15 осужденных обеспечили медикаментами. При этом 20 заключенных пройдут амбулаторное и стационарное лечение в кардиологическом отделении одной из местных поликлиник.

Четверых осужденных с плохим зрением обеспечили очками.

Отметим, что в мониторинговом визите также приняли участие представители республиканского управления Национального агентства социальной защиты и Министерства здравоохранения Каракалпакстана.

Вместе с представителем уполномоченного по правам человека они изучили условия проживания заключенных, в том числе спальные места, санузлы, медицинское отделение, помещения для хранения продуктов, условия труда и комнаты для длительных свиданий, а также дали рекомендации по выявленным недостаткам.

Представитель омбудсмана пообщался с заключенными индивидуально, изучил прозвучавшие мнения об условиях в учреждении и принял их обращения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что омбудсман помог жителю Наманганской области переквалифицировать неверно назначенную группу инвалидности.

медицина