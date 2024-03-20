В одной из колоний Каракалпакстана около 50 осужденных нуждаются в лечении

По данным омбудсмана, обследование проводилось с использованием ультразвукового исследования (УЗИ), ЭКГ и рентгеновского оборудования.
В ходе медицинского осмотра 47 осужденным поставили диагнозы — остеомиелит, остеохондроз и другие, и назначили лечение.
Кроме того, по рекомендации врачей 15 осужденных обеспечили медикаментами. При этом 20 заключенных пройдут амбулаторное и стационарное лечение в кардиологическом отделении одной из местных поликлиник.
Четверых осужденных с плохим зрением обеспечили очками.
Отметим, что в мониторинговом визите также приняли участие представители республиканского управления Национального агентства социальной защиты и Министерства здравоохранения Каракалпакстана.
Вместе с представителем уполномоченного по правам человека они изучили условия проживания заключенных, в том числе спальные места, санузлы, медицинское отделение, помещения для хранения продуктов, условия труда и комнаты для длительных свиданий, а также дали рекомендации по выявленным недостаткам.
Представитель омбудсмана пообщался с заключенными индивидуально, изучил прозвучавшие мнения об условиях в учреждении и принял их обращения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что омбудсман помог жителю Наманганской области переквалифицировать неверно назначенную группу инвалидности.