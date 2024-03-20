Молдова присоединилась к акции «Сад памяти»

В парке «Думитру Рышкану» в Кишиневе волонтеры и дипломаты высадили несколько десятков кустарников и деревьев сакуры, всего — около 50 живых зеленых памятников. Эти деревья будут расти в память о каждом, кто, несмотря на постоянные бомбежки и гул вражеской авиации в годы Великой Отечественной, стойко переносил тяготы трудного времени. Кишинев по разрушениям сравнивали со Сталинградом — там в сороковых была уничтожена большая часть города.