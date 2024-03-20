Молдова присоединилась к акции «Сад памяти»

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Молдова вслед за Россией присоединилась к памятным высадкам акции «Сад памяти». Республика стала первой в череде зарубежных государств, которые присоединятся к этому международному мероприятию, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал проекта.
В парке «Думитру Рышкану» в Кишиневе волонтеры и дипломаты высадили несколько десятков кустарников и деревьев сакуры, всего — около 50 живых зеленых памятников. Эти деревья будут расти в память о каждом, кто, несмотря на постоянные бомбежки и гул вражеской авиации в годы Великой Отечественной, стойко переносил тяготы трудного времени. Кишинев по разрушениям сравнивали со Сталинградом — там в сороковых была уничтожена большая часть города.
Проведение акции в Кишиневе прокомментировала и. о. координатора международного представительства ВОД «Волонтеры Победы» в Республике Молдова Екатерина Медведева.
«Сад памяти» — это значимая акция для активистов нашего движения. Ведь каждое дерево было посажено в память о советских солдатах, отдавших свои жизни в ходе героических сражений в Великой Отечественной войне. Наш долг помнить и прославлять героизм тех, кто боролся за отчизну и принес нам мирное небо над головой".
Эстафету пятой международной акции «Сад памяти» в первую неделю запуска проекта подхватят несколько стран. Ожидается, что в ближайшее время высадки пройдут в Египте, Тунисе, Узбекистане, Турции и Эквадоре.
Мероприятия за рубежом проходят при активной поддержке всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также Россотрудничества.
Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции — появление зеленых памятников в честь героев — решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения к акции присоединились добровольцы из более чем 50 стран мира.