Жители Красноярска проголосовали за сквер на месте пустыря

Для голосования в Ленинском районе представлено два участка, один на улице Борисевича, а другой на улице 26 Бакинских Комиссаров. Сейчас на месте обоих находятся заброшенные пустыри, но в 2025 году, по результатам голосования, там могут появиться освещённые места для отдыха и прогулок со скамейками и озеленением.