Жители Красноярска проголосовали за сквер на месте пустыря

Жители Ленинского района Красноярска голосуют за новый объект благоустройства. Об этом рассказали в администрации города.
Для голосования в Ленинском районе представлено два участка, один на улице Борисевича, а другой на улице 26 Бакинских Комиссаров. Сейчас на месте обоих находятся заброшенные пустыри, но в 2025 году, по результатам голосования, там могут появиться освещённые места для отдыха и прогулок со скамейками и озеленением.
За территорию на улице Борисевича отдали свой голос уже более шести тысяч жителей, но всё ещё может измениться, так как голосование будет длиться до 30 апреля.
В 2024 году в Ленинском районе должны благоустроить набережную за ДК имени 1 мая до улицы Малаховская. Это место в голосовании 2023 года выбрали более 22 тысячи жителей. Если позволят погодные условия, ремонтные работы должны будут завершиться в августе.