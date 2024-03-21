«Режимные чертоги разума»: каким будет кампус БФУ имени Канта в Калининграде

Первую очередь нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде хотят открыть в сентябре. В двух «стекляшках» перед главным корпусом разместят приёмную комиссию, МФЦ и экспозиционную зону университета. Остальные здания студенческого городка рассчитывают достроить в четвёртом квартале 2025 года. Как выглядит кампус сейчас и каким должен получиться в итоге — в материале Калининград.Ru.
На площадке первой очереди со стороны улицы Невского завершают строительные работы в двух павильонах с панорамным остеклением. Уже в начале второго квартала 2024 года их хотят передать БФУ имени Канта для оснащения зданий необходимым оборудованием. На территории уже укладывают плитку и занимаются благоустройством.
«Мы называем первую очередь “две стекляшки”. Здесь располагается главный логистический центр и экспозиционная зона БФУ, где будут проходить презентационные мероприятия. Сюда переедет приёмная комиссия, университетский МФЦ, и это будет главное ядро, связанное с обеспечением деятельности университета», — рассказал ректор БФУ имени Канта Александр Фёдоров.
На остальной площадке кампуса, которая располагается за главным корпусом университета, закончили строить «коробки» двух корпусов. «На текущий момент у нас полностью завершены монолитные работы по общежитию № 2, Институту высоких технологий, активно ведём работы на Медбио, общежитии № 1 и приступили к конференц-комплексу и Высшей школе философии и социальных наук. Мы все объекты строим одновременно. И сегодня имеем порядка 35% общей строительной готовности всего кампуса», — сообщила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов «Единого заказчика» Наталья Зарубина.
Общая площадь зданий студенческого городка составляет 110 тысяч квадратных метров. На первой линии располагается корпус Медбио. Рабочие сейчас завершают строительство четвёртого этажа. В будущем здании разместят направления по лечебному делу, биоинженерии и биоинформатике, химии и биологии. Здесь планируют обучать специалистов для крупных компаний и организаций региона.
«Есть четыре главных партнёра. Не буду всех перечислять, а назову только два. Во-первых, это Росатом, поскольку химию мы делаем по его заказу. И, естественно, регион, потому что здесь будет расположен симуляционный центр для лечебного дела, на котором будут оттачивать свои навыки, в том числе, врачи региона. Он будет действительно мирового уровня», — отметил Фёдоров.
За корпусом Медбио находится Высшая школа философии и социальных наук, где будут обучаться на педагогических и гуманитарных направлениях. Главной особенностью здания и доминантой всего кампуса станет башня со шпилем. Общая высота — 61 метр. «Это и наследница имперского советского стиля, и того стиля, который был здесь до Советского Союза. Сооружение, которое будет внушать уважение, с часами», — уточнил ректор.
В дворовой части высшей школы проектируют библиотеку. «Условно мы её называем “чертоги разума”. Это будет межуниверситетская и в то же время публичная библиотека, которая будет в том числе покрывать потребности общества в знании, на 550 тысяч томов, с отличной цифровой оболочкой, где одновременно смогут присутствовать 600 человек. Не просто для технических или гуманитарных, а для инновационных специальностей, которые требуют сложного структурного решения и нелинейного образовательного процесса», — пояснил Александр Фёдоров.
Кроме того, на территории студенческого городка строится конференц-комплекс на 1200 мест, где «можно без преувеличения петь оперу». По словам ректора, он должен стать «калининградской жемчужиной» и «запасной площадкой» «Янтарь-холла».
В корпусе Института высоких технологий разместят физико-математический факультет и направления, связанные с материаловедением, робототехникой и искусственным интеллектом. Его ядром станет технопарк. «Его первая итерация — это оборудование для “Факела” с совместным финансированием. Точно так же, как мы сейчас создали лабораторию по химическим источникам тока вместе с “Рэнерой” для потребностей завода [в Немане]. Она в будущем переедет в кампус, а сейчас — на Университетской. Всё это вместе составит технологическое ядро Института высоких технологий», — сообщил глава университета.
Новые общежития кампуса рассчитаны на 2500 человек. В зданиях откроют пространство для внеучебной деятельности — студхаус на 1000 квадратных метров, а также комбинат питания на 720 человек.
Кроме того, проект включает «коммерческую улицу». «Просто кафе и магазины — мы решили, что это скучно и не соответствует университетской задаче. Это будет бизнес-инкубатор. То есть мы эту улицу не будем сдавать в аренду, а предназначим для студенческих инициатив, направленных именно на публичное пространство, связанное с общественным питанием, магазинами, какими-то инновационными идеями, которые мы могли бы поддержать на основе этой собственности», — отметил Фёдоров.
Руководство вуза подчёркивает, что новый кампус будет частью городской среды и открыт не только для студентов, но и всех жителей Калининграда. В то же время на территории введут пропускной режим. При этом Александр Фёдоров уточнил, что речь не идёт о предъявлении паспортов, а о «цифровом решении».
«Пространство будет открыто для горожан, которые будут готовы разделить наши правила и этические ценности и поделиться персональными данными. То есть здесь будет регистрация людей. Это всё-таки объект первой категории. А могут прийти — сломать дерево или устроить дебош. Мы с этим разберёмся».
Строительство студенческого городка БФУ имени Канта ведут с декабря 2022 года. Работы выполняет московская компания «Монотек Строй». С подрядчиком заключили контракт на 15 миллиардов рублей.