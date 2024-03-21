«Режимные чертоги разума»: каким будет кампус БФУ имени Канта в Калининграде

В дворовой части высшей школы проектируют библиотеку. «Условно мы её называем “чертоги разума”. Это будет межуниверситетская и в то же время публичная библиотека, которая будет в том числе покрывать потребности общества в знании, на 550 тысяч томов, с отличной цифровой оболочкой, где одновременно смогут присутствовать 600 человек. Не просто для технических или гуманитарных, а для инновационных специальностей, которые требуют сложного структурного решения и нелинейного образовательного процесса», — пояснил Александр Фёдоров.