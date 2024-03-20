Владельцев потенциально опасных пород собак обяжут пройти спецкурс

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Владельцев собак, которые требуют особой ответственности по их содержанию, обяжут пройти специальный курс, заявила депутат Палаты представителей Нацсобрания Мария Василевич.
Законопроект об ответственном обращении с животными одобрили в среду в Совете Республики. В нем содержится ряд пунктов, которые затрагивают повышенные требования к содержанию потенциально опасных пород собак.
«Владельцы собак, которые требуют особой ответственности по их содержанию, обязаны будут пройти курсы. Также существует повышенная ставка налога для этой категории собак», — приводит комментарий Василевич пресс-служба нижней палаты парламента.
Депутат уточнила, что в проекте закона отражены основные требования по обращению с животными. Причем речь идет не только о животных-компаньонах, лабораторных, служебных, но и тех, которых используют в культурной деятельности и спорте.
Законопроект был внесен в Палату представителей по инициативе Василевич в начале октября 2023-го, а в ноябре того же года он прошел первое чтение. О своих планах инициировать принятие такого документа парламентарий заявляла еще в 2019 году.
Гораздо ранее, в 2011-м, белорусские депутаты предприняли попытку принять подобный законопроект, он также прошел первое чтение, однако в 2012-м был отозван.
«…Практика показала, что к некоторым нормам наше общество пока не готово», — пояснил тогда депутат Сергей Коноплич.