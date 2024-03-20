Евдоха заканчивает трясти свои перины и начинает их стирать — ожидается дождь, однако на севере Молдовы ещё возможен снег: Какой будет погода в Молдове 21 марта 2024 года

Согласно прогнозу, в Кишинёве дождь, возможно, даже со снегом, который будет сразу таять, потому что температура воздуха будет колебаться на уровне 6 градусов тепла. Ночью плюс 1. Будет немного ветрено, скорость ветра около 27 км/ч.