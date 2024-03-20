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Евдоха заканчивает трясти свои перины и начинает их стирать — ожидается дождь, однако на севере Молдовы ещё возможен снег: Какой будет погода в Молдове 21 марта 2024 года

Какую погоду обещают синоптики на 21 марта.

Сейчас в Ричмонде: +20° 9 м/с 21% 751 мм рт. ст. +15°

Согласно прогнозу, в Кишинёве дождь, возможно, даже со снегом, который будет сразу таять, потому что температура воздуха будет колебаться на уровне 6 градусов тепла. Ночью плюс 1. Будет немного ветрено, скорость ветра около 27 км/ч.

Уже к 22 марта синоптики обещают солнышко, а к выходным опять потеплеет.

На юг республики комфортнее — до 9 градусов тепла, ночью около 3. Возможен слабый дождь.

На севере Молдовы днём плюс 4 градуса, а ночью температурные показатели могут опуститься до минус 2, когда дождь превращается в мокрый снег. Водителям нужно быть внимательными на трассах.