Какой сегодня праздник: 21 марта

Что празднуют в мире
Мировое литературное сообщество отмечает Всемирный день поэзии. Литературоведы уверены, что поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. Одной из основных целей праздника является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством стихов.
Сохранение леса и его богатств стоит в ряду важнейших экологических задач для всего мира. В целях привлечения внимания общества к этой проблеме был учрежден Международный день лесов. Лесные угодья на Земле занимают около трети площади суши, 13% которой — охраняемые территории.
Идея учредить Международный день кукольника пришла иранскому деятелю кукольного театра Дживаду Золфагарихо. С его подачи дата 21 марта превратилась в захватывающий ритуал презентации кукольного искусства. В этот день проводятся спектакли, дискуссии, встречи, объединяющие любителей кукольного театра.
Также на планете — Международный день борьбы против расовой дискриминации и Всемирный день людей с синдромом дауна.
Знаменательные события
В 630 году византийский император Ираклий I отбил у персов Животворящий крест Иисуса Христа и вернул его в Иерусалим.
В 1666 году в Канаде проведена первая перепись населения, согласно которой число жителей страны на то время составило три тысячи человек.
В 2006 году американский программист Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».
Кто родился
21 марта 1825 года родился русский военный деятель и изобретатель Александр Можайский. Именно он помог японцам построить первый большой корабль — шхуну «Хеда». Также Можайский стал пионером воздухоплавания, разработав первый летательный аппарат тяжелее воздуха.
В 1839 году на свет появился русский композитор-новатор Модест Мусоргский, чьи сочинения были вдохновлены историческими и фольклорными традициям. Наиболее полно его талант раскрылся в операх. Вершинами творчества Мусоргского считаются музыкальные драмы «Борис Годунов» и «Хованщина».
Страна празднует дни рождения великих советских артистов, легендарных эстрадных исполнителей: 127-летие «поющего сердцем» Леонида Утесова и 102-летие «лирического баритона» Георга Отса.
Также 21 марта родились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, японский композитор Нобуо Уэмацу, британский актер Тимоти Далтон и другие.