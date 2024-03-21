Какой сегодня праздник: 21 марта

Сохранение леса и его богатств стоит в ряду важнейших экологических задач для всего мира. В целях привлечения внимания общества к этой проблеме был учрежден Международный день лесов. Лесные угодья на Земле занимают около трети площади суши, 13% которой — охраняемые территории.