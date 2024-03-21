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Какой сегодня праздник: 21 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. 21 марта мир читает стихи, защищает леса и борется с расовой дискриминацией. А еще в этот день родились две легенды советской эстрады — Леонид Утесов и Георг Отс.

Что празднуют в мире

Мировое литературное сообщество отмечает Всемирный день поэзии. Литературоведы уверены, что поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. Одной из основных целей праздника является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством стихов.

Сохранение леса и его богатств стоит в ряду важнейших экологических задач для всего мира. В целях привлечения внимания общества к этой проблеме был учрежден Международный день лесов. Лесные угодья на Земле занимают около трети площади суши, 13% которой — охраняемые территории.

Идея учредить Международный день кукольника пришла иранскому деятелю кукольного театра Дживаду Золфагарихо. С его подачи дата 21 марта превратилась в захватывающий ритуал презентации кукольного искусства. В этот день проводятся спектакли, дискуссии, встречи, объединяющие любителей кукольного театра.

Также на планете — Международный день борьбы против расовой дискриминации и Всемирный день людей с синдромом дауна.

Знаменательные события

В 630 году византийский император Ираклий I отбил у персов Животворящий крест Иисуса Христа и вернул его в Иерусалим.

В 1666 году в Канаде проведена первая перепись населения, согласно которой число жителей страны на то время составило три тысячи человек.

В 2006 году американский программист Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

Кто родился

21 марта 1825 года родился русский военный деятель и изобретатель Александр Можайский. Именно он помог японцам построить первый большой корабль — шхуну «Хеда». Также Можайский стал пионером воздухоплавания, разработав первый летательный аппарат тяжелее воздуха.

В 1839 году на свет появился русский композитор-новатор Модест Мусоргский, чьи сочинения были вдохновлены историческими и фольклорными традициям. Наиболее полно его талант раскрылся в операх. Вершинами творчества Мусоргского считаются музыкальные драмы «Борис Годунов» и «Хованщина».

Страна празднует дни рождения великих советских артистов, легендарных эстрадных исполнителей: 127-летие «поющего сердцем» Леонида Утесова и 102-летие «лирического баритона» Георга Отса.

Также 21 марта родились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, японский композитор Нобуо Уэмацу, британский актер Тимоти Далтон и другие.

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